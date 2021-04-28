Профицит бюджета Приангарья за 1 квартал 2021 года составил 2,8 млрд рублей

Консолидированный бюджет Иркутской области за первый квартал 2021 года исполнен с профицитом в объеме 2,8 млрд рублей: муниципальные образования региона завершили первый квартал с общим объемом профицита в 3,6 млрд рублей, тогда как областной бюджет исполнен с дефицитом в размере 0,8 млрд рублей. Об этом 28 апреля сообщила министр финансов региона Наталия Бояринова.



По словам министра, основной причиной профицита местных бюджетов является то, что планируемые доходы поступили в полном или даже в большем объеме, тогда как расходы муниципалитеты выполняют в соответствии с принятыми обязательствами. В итоге, за первый квартал текущего года на счетах местных бюджетов сложились остатки средств на общую сумму более 6,5 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей – это остатки средств, не имеющие целевого характера, то есть муниципалитеты могли их направить на расходы по своему усмотрению.



Комментируя эту информацию, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в мае у него запланирована встреча с первым заместителем Министра финансов РФ Леонидом Горниным. Там, в частности, будет обсуждаться вопрос о выделении региону бюджетного кредита по ставке 0,1% годовых.



– В Минфине России оценивают консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации. Если мы хотим включиться в федеральную повестку, у нас не должно быть остатков средств на счетах. В областном бюджете на 1 мая их не будет. Пожалуйста, проследите, чтобы и ваши расходные обязательства на эту дату были выполнены в полном объеме, – обратился глава региона к мэрам муниципальных образований области.