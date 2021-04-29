Братчанка отсудила 80 тыс. рублей у виновника ДТП

Пострадавшая обратилась в страховую компанию с заявлением о возмещении причиненного ущерба. Однако, ей отказали по причине отсутствия у виновника ДТП страхового полиса, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Мужчина в добровольном возмещении ущерба также отказал.

Должник не оплатил ущерб, поэтому его ограничили в выезде за границу. После чего гражданин явился на прием к судебному приставу с целью снятия запрета, поскольку он собирался приобрести путевку за рубеж.

Мужчине разъяснили, что ограничение не может быть снято, пока не будет оплачена задолженность. Также установлено, что на прием должник приехал на автомобиле, принадлежащем ему на праве собственности. В отношении имущества должника – машины марки Toyota Auris, 2007 года выпуска – составлен акт описи и ареста. Гражданин не пожелал становиться пешеходом и оплатил сумму ущерба полностью.