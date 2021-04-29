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Шесть лесных пожаров погасили в Иркутской области

Все пожары произошли вблизи населенных пунктов, сообщают в администрации области.

По два возгорания зарегистрировано в Зиминском и Куйтунском районах. По одному – в Тулунском и Тайшетском. Общая площадь этих лесных пожаров – 134,5 га, покрытых лесом, и 130 га нелесной территории.  

Предварительные причины в пяти случаях относятся к вине местного населения, в одном – к переходу огня с земель иных категорий. 

Пять пожаров произошло на участках, незакрепленных за арендаторами. Один, закрепленный в километре от деревни Горячий Ключ Заларинского района. 

Всего в этом году зарегистрировано 15 лесных пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество меньше на 61 случай, площадь – на 17781,5 га. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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