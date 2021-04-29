Праздничный фейерверк запустят в Иркутске 1 мая

Его запустят в микрорайоне Солнечный, сообщает Телеинформ со ссылкой на заммэра города Виталия Барышникова.

Он уточнил, что теперь в этот день салюты будут ежегодными – к этому местные власти обязывает закон после получения столицей Приангарья звания Города трудовой доблести. Салют состоится в 21.30.

Следующий фейерверк ждет горожан 9 мая в 22.00. Виталий Барышников пояснил, что сейчас город обязан по закону организовывать салюты 1 мая, в День Победы и в День города. Также заммэра рассказал о других планах на майские праздники.

Напомним, что стелу «Иркутск – город трудовой доблести» разместят у плотины ГЭС. В ходе голосования по выбору места установки стелы «Иркутск – город трудовой доблести», которое проводилось с 22 марта на сайте администрации города, максимальное количество голосов получила транспортная развязка плотины – «Кольцо ГЭС».