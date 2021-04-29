На реке Нижней Тунгуске в Катангском районе провели взрывные работы

Они необходимы для минимизации риска ледовых заторов в период вскрытия реки, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

На реках западных и верхнеленских районов наблюдается разрушение ледового покрова: подвижка льда, местами ледоход до 30%, остаточные забереги, ледостав с полыньями и закраинами. На реках центральных и северных районов области сохраняется ледостав с полыньями и закраинами до 30%, наблюдается вода на льду.

В 12-ти районах: Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском, Заларинском, Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском, Киренском, Катангском, Казачинско-Ленском – дежурят спасатели. В составе межведомственных рабочих групп 183 человека, 49 единиц техники, 34 плавсредства, 2 беспилотных летательных аппарата и вертолет Ми-8 МЧС России.