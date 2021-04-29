Сбер начал выпуск дебетовых карт с изображением озера Байкал

В честь Года Байкала, объявленного в Иркутской области, Сбербанк начал реализацию дебетовых пластиковых карт с изображением красивых видов побережья озера. Инициатором проекта выступило Иркутское отделение № 8586 Байкальского банка Сбербанка. Заказ карты, которая может стать напоминанием о путешествии на Байкал или визуализацией цели для будущих поездок по России, доступен всем желающим.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Цель проекта – не только привлечь внимание российских туристов к нашей «драгоценной жемчужине» озеру Байкал, но еще и напомнить нашим соотечественникам о своей эко-ответственности. Карта «Байкал» является еще и призывом к нашим клиентам внести свой вклад в улучшение экологической обстановки: если хотя бы треть туристов, приезжающих к нам на отдых, вместо традиционного сувенирного брелока или магнита оформят карту, которую будут использовать 3 года, то мы сможем избежать создания нескольких тонн мусора, производственных отходов и т.д. В конечном итоге, в этом и есть главный смысл качественного природного туризма- «отдыхай, наслаждайся окружающей красотой, но помни о своем эко-следе». Лично я такую карту с видом Байкала уже заказала».

Авторами идеи создания т.н. «байкальской» дебетовой карты выступили сотрудники подразделения «Розничный блок» Иркутского отделения Сбербанка № 8586, они же стали редакционной группой, определившей какие именно виды Байкала станут памятным символом для россиян. «Мы подобрали фотографии самых популярных туристических мест байкальского побережья, Ольхон, безусловно – одна из таких достопримечательностей. Уверены, такая дебетовая карта будет особенной у наших клиентов и ей не только будут пользоваться по прямому назначению – для проведения денежных операций, но еще и показывать друзьям и коллегам, как пример уникальной природы озера», – рассказала один из авторов идеи, менеджер по работе с ключевыми партнерами Управления Безналичных решений ИГОСБ №8586 Анастасия Кулебякина.

Оформить дебетовую карту с изображением видов Байкала клиенты Сбербанка могут в отделениях банка, а также самостоятельно – на сайте Сбера ( ссылка https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/debit/orderclassiccard_design?openICard=true, выбрать раздел «Альбом «Байкал» и – понравившееся фото). После оформления заявки, выбранная карта будет доставлена через две недели в указанный клиентом офис Сбербанка*.