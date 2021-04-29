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Банк Уралсиб предлагает ипотеку с выделением долей несовершеннолетним

Кредитование возможно в рамках программ «Ипотека на вторичном рынке», «Ипотека на первичном рынке» «Целевой кредит под залог имеющейся недвижимости», сообщают в пресс-службе банка.

Включение несовершеннолетнего в состав залогодателей возможно в следующих случаях: 

  • покупка жилья с использованием субсидии на улучшение жилищных условий, где он является одним из ее получателей; 
  • покупка жилья при наличии разрешения органа опеки и попечительства на продажу имеющейся в собственности несовершеннолетнего жилого помещения (доли в нем) и обязательства наделить его долей в новом жилье, приобретаемом с помощью ипотеки; 
  • предоставление банку квартиры в залог по ипотечной программе «Целевой кредит под залог имеющейся недвижимости» – при наличии разрешения органа опеки и попечительства. 

Более подробно узнать об условиях получения ипотечных кредитов можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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