Банк Уралсиб предлагает ипотеку с выделением долей несовершеннолетним

Кредитование возможно в рамках программ «Ипотека на вторичном рынке», «Ипотека на первичном рынке» «Целевой кредит под залог имеющейся недвижимости», сообщают в пресс-службе банка.

Включение несовершеннолетнего в состав залогодателей возможно в следующих случаях:

покупка жилья с использованием субсидии на улучшение жилищных условий, где он является одним из ее получателей;

покупка жилья при наличии разрешения органа опеки и попечительства на продажу имеющейся в собственности несовершеннолетнего жилого помещения (доли в нем) и обязательства наделить его долей в новом жилье, приобретаемом с помощью ипотеки;

имеющейся в собственности несовершеннолетнего жилого помещения (доли в нем) и обязательства наделить его долей в новом жилье, приобретаемом с помощью ипотеки; предоставление банку квартиры в залог по ипотечной программе «Целевой кредит под залог имеющейся недвижимости» – при наличии разрешения органа опеки и попечительства.

Более подробно узнать об условиях получения ипотечных кредитов можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».