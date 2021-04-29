Езда без ОСАГО должна вести к неотвратимым последствиям – эксперты

Одной из самых больших опасностей для автовладельцев являются люди, садящиеся за руль без ОСАГО, – уверен президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышев.

К сожалению, так поступает достаточно большое количество российских водителей: они ездят без полисов не из-за слишком большой стоимости ОСАГО, а попросту не видят надобности нести ответственность перед другими гражданами, тем более, наказание за правонарушение довольно незначительное.

В свою очередь руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отмечает, что подобное нововведение может способствовать росту количества конфликтных ситуаций. Также штрафы за езду без ОСАГО с камер могут приходить автомобилистам оптом вместе с другими штрафами за нарушение ПДД, что не слишком удобно. Эксперт считает, что водителей беcполисников нужно делить на две категории: злостных нарушителей и забывчивых граждан, которые просто не обновили страховку вовремя.

Напомним, что недавно батчанка отсудила 80 тыс. рублей у виновника ДТП. Пострадавшая обратилась в страховую компанию с заявлением о возмещении причиненного ущерба. Однако, ей отказали по причине отсутствия у виновника ДТП страхового полиса. Мужчина в добровольном возмещении ущерба также отказал.