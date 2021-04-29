Мощность Иркутской ГЭС выросла на 24,7 МВт 

Компания En+ Group сообщает об успешной аттестации гидроагрегата №2 Иркутской ГЭС после полной замены. Техническое перевооружение гидроагрегата произведено в рамках программы модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия», сумма инвестиций составила более одного млрд рублей.

Установленная мощность Иркутской ГЭС c 1 мая увеличится с 662,4 МВт до 687,1 МВт. Это результат комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия», начатой по предложению основателя компании Олега Дерипаски в 2007 году. На Иркутской ГЭС до 2023 года будет проведена замена четырех гидроагрегатов из восьми.

Пока полностью заменен первый гидроагрегат со станционным номером 2, в ноябре 2020 года он был включен в сеть и успешно прошел приемо-сдаточные испытания. Результаты эксплуатационных испытаний подтвердили соответствие параметров оборудования, всех технологических систем и конструкций агрегата проектным решениям и техническим нормам, а также возможность увеличения мощности гидроагрегата с 82,8 МВт до 107,5 МВт. С 1 мая будет произведена перемаркировка гидроагрегата №2 Иркутской ГЭС с увеличением его мощности на 24,7 МВт.

Новое оборудование обладает высокой надежностью и экологической безопасностью. На смену действующим поворотно-лопастным гидротурбинам приходят турбины пропеллерного типа. Такой тип рабочего колеса обладает более высокими энергетическими показателями и при этом более надежен в эксплуатации. Упрощенная конструкция из-за исключения механизма разворота лопастей приводимого в движение давлением турбинного масла, делает рабочее колесо более экологичным.

– Новый гидроагрегат полностью отвечает всем современным требованиям к безопасности и эксплуатационной надежности гидроэнергетического оборудования, что ещё раз подтверждено результатами аттестации нового оборудования контролирующими органами. После замены четырех гидроагрегатов Иркутская ГЭС будет дополнительно вырабатывать до 260 млн кВт·ч, – отметил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.