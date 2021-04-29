Пасхальные фестивали проходят в Иркутской области

В этом году их разделили на три самостоятельных мероприятия, сообщают в администрации области.

Областной Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных коллективов «Дорогою добра». Его проводит театр кукол «Аистёнок». 2, 3 и 4 мая свои спектакли покажут 18 театров из Иркутска и Ангарска, а также Усольского и Чунского районов. Зрителями станут воспитанники детских домов, подопечные детских социально-реабилитационных центров.

Театр юного зрителя им. А. Вампилова проводит областной фестиваль «Пасхальная радость». 2 мая, в день Светлого Христова воскресенья, его артисты покажут спектакль «Сказка о Золотой рыбке». Традиционно в мероприятии принимали участие воспитанницы православной женской гимназии. В этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, они представят онлайн-программу. В неё войдут пасхальный фильм-концерт и литературная гостиная «Христос Воскресе!».

Областной Пасхальный музыкальный фестиваль «Повсюду благовест звучит» пройдёт 4 и 5 мая в Иркутской областной филармонии. В органном и концертном залах выступят камерный хор Губернаторского симфонического оркестра, хор мальчиков и юношей «Байкал-хор», а также хоры Свято-Троицкого кафедрального собора Ангарска и «Соловушка» школы музыкантских воспитанников Иркутска.

В программе – русская духовная и светская музыка.

Также впервые в регионе пройдёт Открытый областной фестиваль детско-юношеского творчества «Пасха красная». Его проводит Иркутская епархия Русской Православной Церкви при поддержке Министерства культуры и архивов региона. В его рамках состоится онлайн-концерт творческих коллективов детских школ искусств, образовательных учреждений, домов культуры из Иркутска, Свирска, Зимы, Усолья, Братска, Слюдянки и других населённых пунктов Иркутской области. Затем состоится награждение победителей конкурса «Пасхальный сувенир».

Отдельное мероприятие проведёт архитектурно-этнографический музей «Тальцы». 2 мая там состоится молебен. Все желающие смогут освятить куличи, пасхи и яйца. Зрителям представят выставку пасхальных яиц из коллекции Александра Спешилова «Светлое Христово воскресенье», пройдут мастер-классы по изготовлению открыток и росписи яиц, литературные чтения и лекции, образовательные и игровые программы для детей.