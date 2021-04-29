Стоимость авиабилетов вернется к уровню 2019 года

Об этом рассказал совладелец Внуково.

Авиабилеты, подешевевшие в прошлом году, к лету вернутся на уровень 2019 года и продолжат дорожать, прогнозирует совладелец Внуково Виталий Ванцев. Компаниям нужно закрываться или повышать тарифы, объяснил он.

Цены на авиабилеты, которые в 2020 году на некоторых направлениях упали, к лету этого года вернутся до уровня 2019 года, а после этого «пойдут вверх» в 2022 году. Таким прогнозом поделился с РБК совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

Внуково является третьим крупнейшим аэропортом в России. В 2020 году на фоне кризиса его пассажиропоток снизился на 48%, до 12,6 млн человек. Российские авиакомпании также недосчитались 46% клиентов (перевезли лишь 69 млн человек) и закончили год с рекордными убытками на более 130 млрд руб.