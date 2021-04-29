Вузам разрешили организовать дистанционку между майскими праздниками

Об этом говорится в приказе за подписью главы Минобра Валерия Фалькова, сообщает ТАСС.

«Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», – сказано в тексте, распространенном пресс-службой министерства в среду. Для неподведомственных вузов документ носит рекомендательный характер.

Из приказа следует, что руководство вузов до 30 апреля должно определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование организаций с 4 по 7 мая 2021 года, проинформировать сотрудников об изменениях режима их работы, определить ответственных лиц.