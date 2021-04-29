Новости

Вузам разрешили организовать дистанционку между майскими праздниками

Об этом говорится в приказе за подписью главы Минобра Валерия Фалькова, сообщает ТАСС.

«Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», – сказано в тексте, распространенном пресс-службой министерства в среду. Для неподведомственных вузов документ носит рекомендательный характер.

Из приказа следует, что руководство вузов до 30 апреля должно определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование организаций с 4 по 7 мая 2021 года, проинформировать сотрудников об изменениях режима их работы, определить ответственных лиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании