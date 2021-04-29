Социальные предприниматели Иркутской области смогут получить гранты на развитие своего дела

Для этого до 1 мая 2021 года необходимо подать заявление на присвоение статуса социального предприятия в министерство экономического развития области, сообщают в администрации Приангарья.

Главное требование – бизнес должен быть направлен на достижение общественно полезных целей и способствовать решению социальных проблем граждан и общества. Сумма гранта составит до 500 тыс. рублей.

Как сообщил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев, одним из условий получения грантовой поддержки является софинансирование реализации проекта за счет собственных средств социального предприятия в размере не менее 50% от общей суммы расходов.

Грант можно направить на аренду или ремонт нежилого помещения; приобретение оргтехники, оборудования; выплату по передаче прав на франшизу; оплату коммунальных услуг и электроснабжения; оформление результатов интеллектуальной деятельности; переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения; оплату услуг связи и другие направления. Конкурс планируется объявить в третьем квартале 2021 года.

Владимир Гордеев также отметил, что в настоящее время министерством реализуются мероприятия по трем региональным проектам. Это «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Общий объем финансирования региональных проектов в 2021 году составит 310,2 млн рублей, в том числе 216,5 млн из федерального бюджета и 93,7 млн рублей из областного.