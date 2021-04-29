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Иркутские клиенты Tele2 в марте скачали в 2,5 раза больше трафика, чем на самоизоляции

Пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции: в марте 2021 года иркутские клиенты скачали в 2,5 раза больше трафика, чем в начале пандемии в марте прошлого года, сообщает оператор. 

В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34-37 лет, владельцы устройств с технологией 4G. Аналитики Tele2 оценили, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года.  

Data Scientists выяснили, что в марте этого года иркутские клиенты Tele2, которые участвовали в выборке, скачали в 2,5 раза больше интернет-трафика, чем в марте 2020 года, когда начался режим самоизоляции. В целом по России клиенты компании, в возрасте 34-37 лет, израсходовали 245 терабайт, что на 130% больше показателей аналогичного периода прошлого года.  

Рейтинг «качающих» городов возглавила Москва, также в него вошли Челябинск, Нижний Новгород, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород, Калуга, Владимир, Ростов-на-Дону, Казань. Иркутск занял 17-е место в списке.  

Наиболее популярной социальной сетью у иркутских клиентов Tele2, участвующих в исследовании, в апреле 2020 года стала Facebook. В марте 2021 года она сохранила свое лидерство, второе место заняла «Вконтакте», на третьем – Instagram.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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