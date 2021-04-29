РУСАЛ объявляет результаты начала 2021 года

РУСАЛ объявляет результаты операционной деятельности компании в 1 квартале 2021 года.

Алюминий

Объем производства алюминия в 1 квартале 2021 года составил 932 тыс. тонн (-1,9% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы Компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия.

В 1 квартале 2021 года объем продаж алюминия составил 962 тыс. тонн (-6,4% по сравнению с предыдущим кварталом). Усилившийся спрос в 4 квартале 2020 года привел к сокращению запасов металла в цепочке поставок ниже оптимального уровня. Нормализация запасов повлияла на продажи в январе 2021 года, поэтому по сравнению с предыдущим кварталом объем продаж снизился, включая сбыт алюминия, произведённого на БоАЗе и третьими сторонами. В течение 1 квартала 2021 года продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) сократились на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом – до 468 тыс. тонн. В то же время в соответствии со своей стратегией Компания продолжила наращивать долю ПДС в общей структуре продаж: доля выросла до 49% по сравнению с 47% в 4 квартале 2020 года.

В 1 квартале 2021 года география региональных продаж практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. На европейский рынок пришлось 42% от общего объема продаж (-1 процентный пункт по сравнению с предыдущим кварталом), доля продаж в Азии так же незначительно снизилась – до 26% (по сравнению с 27% в 4 квартале 2020 года). Сдвиг произошел в сторону американского рынка, где продажи выросли до 8% (по сравнению с 6% в 4 квартале 2020 года).

В 1 квартале 2021 года средняя цена реализации алюминия увеличилась на 9,1% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 116 долл. США за тонну. Увеличение было обусловлено ростом средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с учетом котировального периода (+8,9% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 940 долл. США за тонну) и ростом средней реализованной премии (+10,8% по сравнению с предыдущим кварталом – до 176 долл. США за тонну).

Обзор рынка

В 1 квартале 2021 года продолжилось восстановление объемов мирового производства от уровней отчетных периодов 2020 года, просевших в результате пандемии COVID-19. Резкий рост спроса и ожидания сбоев поставок в краткосрочной и среднесрочной перспективе оказали существенное влияние на цену LME и премии. В конце 1 квартала 2021 года цена LME достигла 2 300 долл. США за тонну по сравнению с 1 500 долл. США за тонну в 1 квартале 2020 года. Цена на Шанхайской фьючерсной бирже поддерживается сильными фундаментальными факторами и остается выше уровня 17 500 китайских юаней за тонну, несмотря на традиционно слабый спрос в 1 квартале.

К концу 1 квартала 2021 года премии на алюминий на всех региональных рынках без учета Китая выросли на 130-150% в годовом выражении под влиянием быстро восстанавливающегося спроса и в связи с увеличением тарифов на транспортировку.

В 1 квартале 2021 года глобальный спрос на первичный алюминий вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом (с корректировкой, учитывающей количество дней) – до 16,4 млн тонн. Совокупный спрос без учета Китая увеличился на 5,2% – до 7,2 млн тонн, при этом спрос в Китае вырос на 15,4% – до 9,2 млн тонн. Среди отраслей конечного потребления алюминия наиболее быстрый рост демонстрирует транспортная промышленность. Запуск новых моделей, включая электромобили, реализация пакетов стимулирования по внедрению в производство практик в области защиты окружающей среды, социального обеспечения и управления (ESG) способствуют расширению применения алюминия в таких секторах, как упаковка, возобновляемая энергетика, энергоэффективное строительство.

Мировой объем производства алюминия продолжил расти в 1 квартале 2021 года, увеличившись на 5,9% в годовом выражении – до 16,75 млн тонн, преимущественно благодаря росту производства в Китае на 9,6% – до 9,8 млн тонн. При этом производство в остальном мире выросло только на 1% – до 7 млн тонн. В то же время недавнее заявление Правительства КНР о намерении пройти пик выбросов углекислого газа к 2025 году, а также снизить использование угля и потребление энергии на единицу ВВП может вызвать сбой поставок в определенных провинциях, зависящих от угольной генерации, и привести, помимо прочего, к сокращению производства алюминия. В целом строгие меры в области защиты окружающей среды, социального обеспечения и управления в Китае и объявленное сокращение китайских мощностей производства алюминия до 45 млн тонн могут кардинально изменить глобальную алюминиевую отрасль, существенно сократив предложение металла на рынке.

Китай продолжает оставаться крупным импортером алюминия. По оценкам, в 1 квартале 2021 года чистый импорт необработанного алюминия в Китай достиг 331 тыс. тонн. За весь 2020 год чистый импорт необработанного алюминия в Китай составил 1 064 млн тонн. В результате в 1 квартале 2021 года профицит на мировом рынке зафиксирован на гораздо более низком уровне – 0,33 млн тонн по сравнению с 1,0 млн тонн за тот же период годом ранее. Рынок без учета Китая зафиксировал в 1 квартале 2021 г. дефицит в 0,25 млн тонн.