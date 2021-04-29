Держатели карт МИР от АТБ получат кэшбэк 20% за путешествия по России

Если у вас есть карта платежной системы МИР от АТБ, то вы можете получить кэшбэк в размере 20% от стоимости поездки в рамках госпрограммы по стимулированию внутреннего туризма.

Программа действует с 18 марта по 15 июня 2021, чтобы принять участие нужно:

Зайти на сайт мирпутешествий.рф.

Зарегистрировать вашу карту МИР от АТБ в программе лояльности.

Выбрать маршрут для путешествия по стране от туроператоров, отелей и агрегаторов, размещённых на сайте мирпутешествий.рф.

Поездка должна завершиться до 30 июня, а продолжительность составить не менее 2 ночей.

Оплатить поездку зарегистрированной картой МИР в период с 18 марта по 15 июня 2021 на странице акции на сайте выбранного туроператора, отеля или агрегатора.

Получить кэшбэк 20%, максимальная сумма возврата — 20 000 рублей за одну покупку.