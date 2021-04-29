Новости

Держатели карт МИР от АТБ получат кэшбэк 20% за путешествия по России

Если у вас есть карта платежной системы МИР от АТБ, то вы можете получить кэшбэк в размере 20% от стоимости поездки в рамках госпрограммы по стимулированию внутреннего туризма.

Программа действует с 18 марта по 15 июня 2021, чтобы принять участие нужно:

  • Зайти на сайт мирпутешествий.рф.
  • Зарегистрировать вашу карту МИР от АТБ в программе лояльности.
  • Выбрать маршрут для путешествия по стране от туроператоров, отелей и агрегаторов, размещённых на сайте мирпутешествий.рф.
  • Поездка должна завершиться до 30 июня, а продолжительность составить не менее 2 ночей.
  • Оплатить поездку зарегистрированной картой МИР в период с 18 марта по 15 июня 2021 на странице акции на сайте выбранного туроператора, отеля или агрегатора.

Получить кэшбэк 20%, максимальная сумма возврата — 20 000 рублей за одну покупку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании