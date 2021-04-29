Новости

Альфа-Банк запускает сервис токенизации от Mastercard для онлайн-торговли

Альфа-Банк запускает сервис токенизации MDES for Merchants от Mastercard для электронной торговли.

Большинство россиян, совершающих онлайн-покупки, сохраняют реквизиты карт, чтобы не вводить их при следующих оплатах. Сервис позволяет защитить эти данные — они заменяются на альтернативный набор цифр (токен) и не участвуют в обмене между системами. Покупателю больше не нужно опасаться, что его данные окажутся у мошенников.

Еще одно преимущество: после перевыпуска карты не нужно заново вводить ее реквизиты. Обновление данных происходит автоматически, а клиенты могут спокойно продолжать покупки. Переход на новую технологию не потребует никаких действий со стороны держателей карт.

«Платить по токену не только гораздо удобнее и безопаснее для покупателей. Сервис позволяет торгово-сервисным предприятиям повысить конверсию платежей за счет роста числа успешных операций по картам», — прокомментировал директор по развитию эквайринга Альфа-Банка Андрей Пелин.

Ранее в декабре 2020 Альфа-Банком был запущен аналогичный сервис совместно с Visa.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании