Альфа-Банк запускает сервис токенизации от Mastercard для онлайн-торговли

Альфа-Банк запускает сервис токенизации MDES for Merchants от Mastercard для электронной торговли.

Большинство россиян, совершающих онлайн-покупки, сохраняют реквизиты карт, чтобы не вводить их при следующих оплатах. Сервис позволяет защитить эти данные — они заменяются на альтернативный набор цифр (токен) и не участвуют в обмене между системами. Покупателю больше не нужно опасаться, что его данные окажутся у мошенников.

Еще одно преимущество: после перевыпуска карты не нужно заново вводить ее реквизиты. Обновление данных происходит автоматически, а клиенты могут спокойно продолжать покупки. Переход на новую технологию не потребует никаких действий со стороны держателей карт.

«Платить по токену не только гораздо удобнее и безопаснее для покупателей. Сервис позволяет торгово-сервисным предприятиям повысить конверсию платежей за счет роста числа успешных операций по картам», — прокомментировал директор по развитию эквайринга Альфа-Банка Андрей Пелин.

Ранее в декабре 2020 Альфа-Банком был запущен аналогичный сервис совместно с Visa.