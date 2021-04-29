Slava Marlow записал джингл для Альфа-Банка

Сегодня в тиктоке стартовал челлендж Альфа-Банка #хочуполучу с джинглом от Slava Marlow. Для участия в челлендже нужно под джингл от Славы показать, как в один миг получаешь то, что хочешь. Челлендж начался с видео со Slava Marlow, причём получить всё, что он хочет, ему помогает бесплатная Альфа-Карта с кэшбэком.

Челлендж нацелен на аудиторию от 14 лет и старше — молодых людей, которые активно используют новые технологии и любят игровые механики. Мы выбрали основной для этой платформы инструмент: цепляющий трек и простой по механике челлендж. Slawa Marlow — самый популярный в российском сегменте тиктока битмейкер и музыкант, его треки всегда становятся популярны. Стартовый ролик с челленджем #хочуполучу увидит более 10 млн пользователей тиктока в течение трех дней.

Челлендж #хочуполучу запущен в поддержку быстрого выпуска Альфа-Карты для новых клиентов. С марта 2020 года заказать онлайн дебетовую карту Альфа-Банка можно с 14 лет. Достаточно ввести имя и номер телефона на странице alfa.link/card и через 40 секунд у вас есть цифровая Альфа-Карта с кэшбэком. Можно добавлять в ApplePay или GooglePay и пользоваться.