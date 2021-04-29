Альфа-Банк и МГЮА договорились о сотрудничестве

Альфа-Банк и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) договорились о взаимодействии по ряду направлений образовательной и научной деятельности, а также о содействии в прохождении практики студентами вуза. Соответствующее соглашение подписали ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев и президент Альфа-Банка Олег Сысуев.

Соглашение предусматривает сотрудничество по широкому кругу вопросов, включая развитие новых образовательных, научно-исследовательских и научно-практических программ. Особый акцент был сделан на возможности участия студентов МГЮА в программе Alfa Students. Это бесплатная образовательная программа, которая позволяет быстро разобраться, как устроен бизнес банка, получить опыт участия в реальных кейсах и прокачать soft skills. Занятия ведут лучшие эксперты российского банкинга. Самые талантливые студенты смогут продолжить развитие в крупнейшем частном банке России. Кроме того, соглашение предусматривает содействие со стороны Альфа-Банка в участии студентов МГЮА в программе «Альфа-Шанс», которая дает талантливым и предприимчивым студентам возможность выиграть грант в 300 000 рублей.

«Мы создаем среду, где умные и свободные студенты общаются друг с другом и с нашими экспертами: предпринимателями и управленцами. Также мы предлагаем оплачиваемую стажировку в Альфа-Банке. Лучших возьмем к нам на работу. Мы верим, что у нас в стране много умных студентов, которые запустят инновационные стартапы, построят города будущего и сделают планету чище», — сказал Олег Сысуев.

Комментируя подписание соглашения, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев подчеркнул, что оно открывает новые возможности как для научных проектов, так и для более тесного взаимодействия в практической сфере, в частности, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) готов осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников банка по направлениям правового сопровождения банковских услуг.

«Наш Университет ценит развитие и укрепление сотрудничества с компаниями и организациями, работающими в самых разных сферах, и мы уверены, что взаимодействие с Альфа-Банком будет исключительно плодотворным», — отметил Виктор Блажеев.