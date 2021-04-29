Effie признала рекламу Райффайзенбанка лучшей в трех номинациях

Райффайзенбанк получил сразу три награды престижной маркетинговой премии Effie Awards Russia. Экспертное жюри отдало золото рекламе
«Выбирая креатив для
Effie Awards — одна из самых престижных в мире наград за достижения в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 55 странах и на глобальном уровне.
Effie Awards Russia — национальный этап Effie Worldwide. Среди участников и жюри — ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.