Сбер профинансирует проект «Арктик СПГ 2» на 2 млрд евро

Сбер подписал кредитный договор о предоставлении синдицированной кредитной линии ООО «Арктик СПГ 2», реализующему проект по строительству мощностей для производства сжиженного природного газа. Помимо Сбера в финансировании проекта участвуют Газпромбанк, Bank GPB International S.A. (Группа Газпромбанка), государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и банк «Открытие». Общая величина кредитной линии 3,11 млрд евро. Она предоставляется сроком на 15 лет.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Мы рады принять участие в таком масштабном и стратегическом проекте, как «Арктик СПГ 2». Объем финансирования со стороны Сбера составляет 2 млрд евро, кредитная линия открыта на 15 лет. Реализация «Арктик СПГ 2» ещё больше укрепит позиции России на мировом газовом рынке. Для нас особенно важно, что при строительстве используются самые современные технологии, которые помогут минимизировать ущерб для экологии российской Арктики. Даниил Алгульян, заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления: – Это важнейшая инициатива в регионе. Данный проект стратегически важен для развития Северного морского пути и освоения Арктики. ВЭБ.РФ участвует в его реализации совместно с российскими коммерческими банками. Ранее ВЭБ.РФ уже открыл финансирование для строительства 15 танкеров-газовозов усиленного ледового класса, которые будут использоваться для транспортировки СПГ проекта «Арктик СПГ 2». Алексей Белоус, заместитель Председателя Правления Газпромбанка:

– Газпромбанк продолжает активную работу с крупнейшими участниками отечественного нефтегазового рынка. Как кредитор проекта «Ямал СПГ» мы рады стать неотъемлемой частью второго СПГ-мегапроекта, реализуемого ПАО «НОВАТЭК». Он важен для социально-экономического развития всей страны. Уверен, что консолидация усилий опытных финансовых партнеров международного уровня обеспечит предоставление финансирования в требуемых объемах, что позволит выдержать высокий темп стройки

ООО «Арктик СПГ 2» реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и общей мощностью 19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год. Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ) в целях снижения капитальных затрат и минимизации воздействия на экологию Арктического региона России. По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 434 млрд куб. м природного газа и 90 млн тонн жидких углеводородов.

Участниками проекта являются «НОВАТЭК» (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, Ltd. и JOGMEC (10%).