Сбер проведёт первую технологическую конференцию — SmartDev

20 мая 2021 года впервые за 180 лет своей истории Сбер проведёт технологическую конференцию — SmartDev. Это мероприятие для разработчиков, инженеров и других представителей технологического сообщества, а также для ключевых партнёров Сбера.
SmartDev пройдёт в прямом эфире: на конференции выступит более 50 спикеров, включая СТО Сбербанк Груп Давида Рафаловского; CEO SberDevices Константина Круглова; CEO SberCloud Евгения Колбина; VP по развитию платформы Platform V Андрея Войного, а также SVP, главного архитектора Intel Раджу Кодури; CTO & VP по архитектуре NVIDIA Марка Хамильтона и многих других.
На SmartDev мы расскажем:
- · о запуске следующей версии платформы для разработки навыков для виртуальных ассистентов Салют — SmartMarket 2.0. Она будет содержать более широкий и продвинутый набор сервисов для разработки навыков;
- · о новых возможностях самой широкой линейки платформенных сервисов в России от SberCloud;
- · о новых сервисах собственной технологической платформы Сбера Platform V, которые впервые станут доступны для индивидуальных разработчиков.
SberDevices презентуют новый сервис видеоконференций Jazz by Sber и ещё один инновационный продукт.
SmartDev не ограничится релизами новых технологических продуктов и сервисов. В программе конференции запланированы круглые столы с ведущими российскими и международными IT-экспертами, live-coding и демосессии. Общая продолжительность конференции в онлайн-формате составит 10 часов.
SmartDev — наша первая прикладная конференция подобного масштаба и формата: ведущие разработчики и продакты Группы Сбер будут рассказывать о своих лучших инструментах, продуктах и сервисах, которые мы делаем доступными всему рынку. Мы уверены, открывая доступ к нашим технологиям и наработкам, мы поможем разработчикам и бизнесам ставить и — что важнее — достигать более амбициозных целей. Будьте вместе с нами в этот день, будьте вместе со SmartDev!