Сбер проведёт первую технологическую конференцию — SmartDev

20 мая 2021 года впервые за 180 лет своей истории Сбер проведёт технологическую конференцию — SmartDev. Это мероприятие для разработчиков, инженеров и других представителей технологического сообщества, а также для ключевых партнёров Сбера.

SmartDev пройдёт в прямом эфире: на конференции выступит более 50 спикеров, включая СТО Сбербанк Груп Давида Рафаловского; CEO SberDevices Константина Круглова; CEO SberCloud Евгения Колбина; VP по развитию платформы Platform V Андрея Войного, а также SVP, главного архитектора Intel Раджу Кодури; CTO & VP по архитектуре NVIDIA Марка Хамильтона и многих других.

На SmartDev мы расскажем:

· о запуске следующей версии платформы для разработки навыков для виртуальных ассистентов Салют — SmartMarket 2.0. Она будет содержать более широкий и продвинутый набор сервисов для разработки навыков;

· о новых возможностях самой широкой линейки платформенных сервисов в России от SberCloud;

· о новых сервисах собственной технологической платформы Сбера Platform V, которые впервые станут доступны для индивидуальных разработчиков.

SberDevices презентуют новый сервис видеоконференций Jazz by Sber и ещё один инновационный продукт.

SmartDev не ограничится релизами новых технологических продуктов и сервисов. В программе конференции запланированы круглые столы с ведущими российскими и международными IT-экспертами, live-coding и демосессии. Общая продолжительность конференции в онлайн-формате составит 10 часов.