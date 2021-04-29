Житель посёлка Усть-Ордынского потерял своё имущество при сжигании мусора

Горела бревенчатая стайка с дощатым навесом, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены кровли надворных построек. На месте находился хозяин с ожогами рук. Пострадавший был госпитализирован.

Дознаватели МЧС России выяснили, что возгорание произошло из-за того, что мужчина сжигал мусор в ведре. Порывом ветра искры мгновенно разнесло по участку, загорелась сухая трава и деревянные постройки. При попытке самостоятельно потушить пожар, мужчина получил ожоги.