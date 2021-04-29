Спрос на промальпинистов в Приангарье вырос в 10 раз

В преддверии летнего сезона в Иркутской области увеличилось число вакансий, предполагающих работу на короткий срок – от месяца и более. По сравнению с первым кварталом 2021 года вакансий стало больше в три раза. Какие из них наиболее востребованы, изучил исследовательский центр Зарплаты.ру.

Фото https://pixabay.com/

Так, в апреле авторемонтные мастерские в Приангарье активно искали шиномонтажников – спрос на таких специалистов вырос вдвое. Средняя зарплата – 47 700 руб. Однако доход мастера по колесам напрямую зависит от скорости работы и выносливости – за апрель, когда автомобилисты массово переходят на летнюю резину, шиномонтажники могут заработать более 100 000 рублей.

Сезон дорожных работ длится с апреля по октябрь. В этот период в городах необходимо провести уборку и ямочный ремонт дорог, нанести разметку, установить бордюры, дорожные знаки и барьерные ограждения. Спрос на рабочих в Приангарье со стороны строительных, дорожных и автотранспортных предприятий к лету возрастает вдвое – на эту позицию готовы брать людей без опыта или студентов, средний доход 43 400 рублей.

В короткий строительный сезон застройщики массово ищут бетонщиков для работ по устройству фундаментов – востребованность профессии возрастает в шесть раз. В среднем бетонщикам готовы платить 61 400 рублей, но найти их непросто – ранее большую долю строительных специальностей занимали мигранты.

Также за недолгие теплые месяцы компании Приангарья хотят успеть выполнить необходимые высотные работы: помыть окна и фасады зданий, установить опорные конструкции, сэндвич-панели, антенны, поменять окна ПВХ. Для этих работ нужны промышленные альпинисты, которых найти непросто – спрос на специалистов, умеющих работать на высоте, летом вырастает в 10 раз. В среднем высотным работникам готовы платить от 70 000 рублей, а неопытным сотрудникам обещают «атмосферу взаимопомощи и поддержки».