Капремонт трассы «Сибирь» стартовал в Нижнеудинском районе

Семь километров трассы планируют привести в нормативное состояние к октябрю 2021 года, сообщают в Упрдор Прибайкалье.

В рамках капитального ремонта дорожники заменят три водопропускных трубы. На участке автодороги будет проведено устройство покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, специалисты выполнят укрепление обочин щебёночно-песчаной смесью и восстановят системы водоотвода. Для устройства основания дорожной одежды дорожники применят метод холодного ресайклинга.

На объекте будет установлено 86 новых дорожных знаков, 265 сигнальных столбиков и 5 486 п.м. барьерного ограждения. Также на данном участке трассы будет нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика.