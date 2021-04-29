Количество заявок на ипотеку для ИЖС ежемесячно растет на 40% – Банк ДОМ.РФ

На данный момент банк оформил 140 кредитов на ИЖС в объеме 530 млн рублей, сообщают в пресс-службе банка.

Ипотека на ИЖС в Банке ДОМ.РФ доступна по ставке от 4,7% в рамках госпрограммы для семей с двумя и более детьми, хотя бы один из которых родился после 1 января 2018 года. Вне «Семейной ипотеки» оформить кредит на строительство индивидуального дома можно по льготной ипотеке на ИЖС со ставкой от 6,1%.

По словам директора Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игоря Ларина (на фото), ипотека на индивидуальное жилищное строительство по льготной ставке от 4,7% (для семей с двумя и более детьми) до 6,1% (для всех других категорий заемщиков) выдана в 60 городах России.