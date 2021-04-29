Новости

Количество заявок на ипотеку для ИЖС ежемесячно растет на 40% – Банк ДОМ.РФ

На данный момент банк оформил 140 кредитов на ИЖС в объеме 530 млн рублей, сообщают в пресс-службе банка.

Ипотека на ИЖС в Банке ДОМ.РФ доступна по ставке от 4,7% в рамках госпрограммы для семей с двумя и более детьми, хотя бы один из которых родился после 1 января 2018 года. Вне «Семейной ипотеки» оформить кредит на строительство индивидуального дома можно по льготной ипотеке на ИЖС со ставкой от 6,1%.

По словам директора Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игоря Ларина (на фото), ипотека на индивидуальное жилищное строительство по льготной ставке от 4,7% (для семей с двумя и более детьми) до 6,1% (для всех других категорий заемщиков) выдана в 60 городах России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании