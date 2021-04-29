Почти 40% крупных городов исчерпали эффект от льготной ипотеки

Экономия сошла на нет из-за роста цен в течение года, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на исследование ЦИАН.
В сообщении уточняется, что общая переплата за 20 лет по льготной ипотеке выше, чем переплата по обычному ипотечному кредиту, выданному год назад, в:
- Ростове-на-Дону (+6% или 123 тысячи рублей),
- Ярославле (+6% или 127 тысяч),
- Барнауле (+3% или 65 тысяч),
- Самаре (+1% или 12 тысяч).
Рост цен нивелировал выгоду от господдержки также в:
- Перми,
- Москве,
- Санкт-Петербурге,
- Казани,
- Краснодаре.