Почти 40% крупных городов исчерпали эффект от льготной ипотеки

Экономия сошла на нет из-за роста цен в течение года, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на исследование ЦИАН.

В сообщении уточняется, что общая переплата за 20 лет по льготной ипотеке выше, чем переплата по обычному ипотечному кредиту, выданному год назад, в:

Ростове-на-Дону (+6% или 123 тысячи рублей),

Ярославле (+6% или 127 тысяч),

Барнауле (+3% или 65 тысяч),

Самаре (+1% или 12 тысяч).

Рост цен нивелировал выгоду от господдержки также в:

Перми,

Москве,

Санкт-Петербурге,

Казани,

Краснодаре.