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Почти 40% крупных городов исчерпали эффект от льготной ипотеки

Экономия сошла на нет из-за роста цен в течение года, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на исследование ЦИАН.

В сообщении уточняется, что общая переплата за 20 лет по льготной ипотеке выше, чем переплата по обычному ипотечному кредиту, выданному год назад, в: 

  • Ростове-на-Дону (+6% или 123 тысячи рублей), 
  • Ярославле (+6% или 127 тысяч), 
  • Барнауле (+3% или 65 тысяч), 
  • Самаре (+1% или 12 тысяч).

Рост цен нивелировал выгоду от господдержки также в: 

  • Перми,
  • Москве, 
  • Санкт-Петербурге, 
  • Казани,
  • Краснодаре.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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