Пандемия вернула интерес россиян к загородному образу жизни

В 1 квартале 2021 года в России было введено в эксплуатацию 17,8 млн кв. м жилья – на 21% выше, чем год назад. Больший вклад в прирост дало строительство населением (+31% в годовом выражении).

Эксперты Циан проанализировали динамику ввода жилья по регионам в I квартале 2021 года по данным, опубликованным Росстатом. Наблюдается явная тенденция на увеличение вклада индивидуального жилищного строительства.

Половина жилья введена в 10 регионах РФ. На тройку лидеров (Московская область, Москва, Ленинградская область) приходится 23%. Помимо столичных регионов выделяются Татарстан, Краснодарский край и Башкортостан.

Более половины (55%) нового жилья в России вводится за счет индивидуального жилищного строительства. Самая большая доля ввода населением отмечена в Уральском ФО (72%), самая низкая – в Северо-Западном ФО (43%). Только в двух федеральных округах девелоперы ввели больше жилья, чем население - в Северо-Западном (57%) и Дальневосточном (55%).

На 10 субъектов РФ, лидирующих по вводу девелоперами пришлось 60% объема - на 2 п.п. меньше, чем в прошлом году. Это говорит о более равномерном распределении активности застройщиков.

В 1 квартале 2021 года в России было введено в эксплуатацию 17,8 млн кв. м жилья. Это на 21% выше, чем год назад. Девелоперами было построено 8,1 млн кв. м – на 9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Объем ввода населением за тот же период увеличился сильнее – на 31% – до 9,7 млн кв. м.

Увеличение ввода застройщиками связано с сохраняющимся спросом и поддерживается расширением использования эскроу-счетов. Максимальный прирост пришелся на март. В прошлом году в это время уже намечались проблемы, связанные с пандемией.

Рост объемов ИЖС закономерен. Население все больше осознает преимущества жизни за городом: собственный дом, лучшая экологическая ситуация, близость к природе, относительная безопасность и т.д. Развитие сервисов по доставке товаров и все большая автомобилизация населения усиливают процесс. В 2020 году главным стимулом к росту объемов ИЖС стала пандемия коронавируса. За счет перехода на удаленный формат работы все большее число людей задумалось о жизни за городом, к тому же за период самоизоляции многие почувствовали необходимость в расширении жилой площади (необходим кабинет для работы, отдельные комнаты для всех членов семьи), что сложно сделать в городской квартире. Можно сказать, что пандемия и самоизоляция вернули интерес россиян к загородному образу жизни. За счет ажиотажного спроса 2020 года большинство доступных предложений индивидуальных домов на рынке было распродано и многие решились на строительство.

Рекордсменом по приросту ввода в годовой динамике стала Мурманская область (в 3,5 раза) за счет низкой базы в прошлом году. Также значительный прирост в Хабаровском крае (в 3 раза), Санкт-Петербурге (в 2,6 раза), Архангельской области (в 2 раза). Снижение ввода в годовой динамике произошло в Магаданской области (-75%), из более репрезентативных регионов (с большими объемами ввода) - в Амурской области (-61%), Якутии (-50%), Сахалинской области (-45%). Дальневосточный ФО в 1 квартале 2021 года характеризовался отрицательной динамикой в 5 из 10 регионов.