В Иркутской области состоится урок цифрового производства

Этот проект дает возможность получить знания о беспилотном транспорте, нейросетях и искусственном интеллекте. Об этом сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

В уроке примут участие Центр цифрового образования детей «IT-куб» города Братска. Руководитель Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области Любовь Волченко расскажет о процедуре регистрации в системе видеоуроков по проекту.

На уроке «Цифровое производство» школьники Приангарья узнают, как устроено современное предприятие, что дает автоматизация, как она меняет производство и как цифровизация заботится об окружающей среде. Кроме того, ребята познакомятся с понятиями производство, ERP-система, «умный склад», промышленный интернет вещей, бизнес-аналитика и другие. Спикеры расскажут о специалистах, которые проводят цифровую трансформацию предприятий.

Школьники с помощью игрового тренажера познакомятся с автоматизацией на примере космической кондитерской фабрики. Они попробуют свои силы в настройке маршрутов складских роботов, работы конвейера по производству пончиков, создадут для них новые вкусы и даже откроют кафе. Также в коротком мультфильме юные участники узнают завязку сюжета и познакомятся с новыми персонажами: Автоматизатором и Директором кондитерской фабрики.

Урок будет доступен 30 апреля в 13.00 на Ютуб-канале Образовательного центра «Персей».