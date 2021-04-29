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В ТЦ Новый открылся пункт вакцинации от коронавируса

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Он будет работать бесплатно и без предварительной записи, сообщают в мэрии Иркутска.

Перед прививкой медицинские работники проводят обязательный предварительный осмотр, а после введения вакцины в течение получаса наблюдают за самочувствием пациента. Всего вакцинация занимает около 40 минут. Вакцинация подразумевает двукратное внутримышечное введение вакцины. В день первой прививки врач по согласованию с пациентом назначает дату для второй.

Пункт вакцинации в торговом центре «Новый» работает по следующему расписанию:

  • 29.04 – 14.00-18.00
  • 30.04 – 14.00-18.00
  • 1.05 – Выходной день
  • 2.05 – Выходной день
  • 3.05 – 12.00-17.00
  • 4.05 – 14.00-18.00
  • 5.05 - 14.00-18.00​
  • 6.05 – 14.00-18.00
  • 7.05 – 14.00-18.00
  • 8.05 – Выходной день
  • 9.05 – Выходной день
  • 10.05 – 12.00-17.00​​

/ Сибирское Информационное Агентство /
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