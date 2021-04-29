В ТЦ Новый открылся пункт вакцинации от коронавируса

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Он будет работать бесплатно и без предварительной записи, сообщают в мэрии Иркутска.
Перед прививкой медицинские работники проводят обязательный предварительный осмотр, а после введения вакцины в течение получаса наблюдают за самочувствием пациента. Всего вакцинация занимает около 40 минут. Вакцинация подразумевает двукратное внутримышечное введение вакцины. В день первой прививки врач по согласованию с пациентом назначает дату для второй.
Пункт вакцинации в торговом центре «Новый» работает по следующему расписанию:
- 29.04 – 14.00-18.00
- 30.04 – 14.00-18.00
- 1.05 – Выходной день
- 2.05 – Выходной день
- 3.05 – 12.00-17.00
- 4.05 – 14.00-18.00
- 5.05 - 14.00-18.00
- 6.05 – 14.00-18.00
- 7.05 – 14.00-18.00
- 8.05 – Выходной день
- 9.05 – Выходной день
- 10.05 – 12.00-17.00