В ТЦ Новый открылся пункт вакцинации от коронавируса

Он будет работать бесплатно и без предварительной записи, сообщают в мэрии Иркутска.

Перед прививкой медицинские работники проводят обязательный предварительный осмотр, а после введения вакцины в течение получаса наблюдают за самочувствием пациента. Всего вакцинация занимает около 40 минут. Вакцинация подразумевает двукратное внутримышечное введение вакцины. В день первой прививки врач по согласованию с пациентом назначает дату для второй.

Пункт вакцинации в торговом центре «Новый» работает по следующему расписанию: