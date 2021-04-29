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В Иркутске создадут четыре образовательных комплекса

В них войдут школы и детские сады города, сообщают в мэрии.

Единым учебным центром станут две пары дошкольных учреждений – №24 и №109, №11 и №36, в образовательный комплекс объединятся СОШ №14 и детский сад №54, а также две школы – №23 и №20.

В следующем учебном году планируется запуск проекта «Школа будущего педагога – путь к успеху». В его рамках будут открыты педагогические классы на базе образовательных учреждений.

Уже известно, что педагогические классы появятся в школах №15 и №23, а также Гимназии №2. Руслан Болотов подчеркнул, что модернизация системы образования невозможна без высокопрофессиональных кадров. Нехватка учителей в школах составляет более полутора тысяч человек. Для привлечения молодых учителей специалистам в возрасте до 30 лет установлены повышающие коэффициенты к должностному окладу. Ежемесячно надбавку получают около 500 человек. Также выплачиваются «подъемные» молодым педагогам. В 2020-м году по 100 тысяч рублей получили 190 человек. В этом году на эти цели запланировано 20 миллионов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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