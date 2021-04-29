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«Фармасинтез» намерен в течение 3 лет перечислить в бюджет Приангарья 1,5 млрд рублей налогов

Правительство Иркутской области и АО «Фармасинтез» подписали дополнительный документ в рамках социально-экономического сотрудничества, сообщают на официальном сайте региональные власти.

«Формат заключения допсоглашений между правительством области и фармацевтическим предприятием является ежегодным. В документе «Фармасинтез» раскрывает информацию о своих экономических планах, заявляет объем налоговой отдачи. Так, в ближайшие три года компания заявила о перечислении в областной бюджет более 1,5 млрд рублей всех видов налогов», – говорится в сообщении.

Также «Фармасинтез» намерен профинансировать социально значимые мероприятия в текущем году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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