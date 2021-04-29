Полиция выявила факт хищения 80 млн рублей из бюджета Иркутской области

МВД России сообщило на официальном сайте, что совместно с региональной полицией выявило факт хищения 80 миллионов рублей из бюджета Иркутской области.

«По предварительным данным, в период с сентября 2016 по декабрь 2018 года для получения субсидии на возмещение недополученных доходов руководитель одного из предприятий коммунального комплекса предоставил в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заведомо ложные сведения о расходах организации на приобретение угля и объемах оказанных услуг по теплоснабжению. Это позволило ему незаконно получить субсидию в сумме свыше 80 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», санкции которой предусматривают до 10 лет тюрьмы.

По месту жительства предполагаемого виновника прошли обыски. Обнаружены документы, печати, компьютерная техника, средства мобильной связи, черновые записи, имеющие доказательственное значение.

Расследование дела продолжается.