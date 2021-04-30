Власти прокомментировали, как будут строить дорогу на Ольхон

Создание дорог на острове Ольхон пройдет в соответствии с современными экологическими требованиями. Их неукоснительное соблюдение необходимо при проведении работ в Центральной экономической зоне особо охраняемой природной территории. Так, при строительстве эндемики пострадать не должны, а дождевые и талые воды с дороги не будут стекать в землю и в озеро Байкал, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На всем протяжении трассы для них построят специальную систему отвода дождевых и талых вод с дороги в закрытые ёмкости. На пятикилометровом участке на въезде в Хужир, где начат капитальный ремонт, установят семь таких ёмкостей. Их уже приобрели и доставили к месту проведения работ.

– Собранную воду будут вывозить в ближайший населённый пункт, где есть очистные сооружения. Это посёлок Усть-Ордынский. Аналогичные ёмкости будут устанавливать во время дорожных работ на всех дорогах, проходящих по территории Центральной экологической зоны. На Ольхоне это 40 километров – от парома до села Харанцы, – говорится в сообщении правительства.

В следующем году запланирована реконструкция участка дороги от парома до въезда в посёлок Хужир. Его длина 29,6 километров. Дорога будет двухполосной. Некоторые участки пройдут по новым местам. Это необходимо для того, чтобы убрать ненормативные спуски и подъёмы с опасными радиусами поворотов. В некоторых местах есть участки, где планировалось проведение буровзрывных работ. По настоянию экологов, работы выполнят гидромолотом.

– На Ольхоне очень много эндемичных и краснокнижных растений и животных. Наша задача - не навредить, поэтому мы плотно сотрудничаем со специалистами Прибайкальского национального парка. В проектной документации предусмотрен раздел «Воздействие на окружающую среду». Если во время работ специалисты увидят эндемичные растения, то будут огораживать их и ставить метки, – сказала директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Юлия Гордина.