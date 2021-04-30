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Обновлённые парки, улицы и набережная появятся в пяти городах Иркутской области

Пять проектов по благоустройству городских пространств от Иркутской области стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах, которое состоялось в 2020 году. Это:

<p>Проект «Город-остров» в Киренске.</p>

Проект «Город-остров» в Киренске.



– «Байкальск – город для жизни на берегу Байкала», который предусматривает реконцепцию главного общественного пространства города;

– концепция развития и благоустройства улицы Ленских Рабочих в городе Киренске, проект под названием «Город-остров»;

– в Тайшете готовится к реализации проект «Развитие Тайшетского городского парка»;

– проект «Вся соль Сибири: озеро Молодёжное, связывающее поколения» предусматривает благоустройство общественного пространства на берегах озера Молодёжное в городе Усолье-Сибирском;

– в Нижнеудинске пройдёт благоустройство набережной реки Застрянка и парка Городского дворца культуры.

Общий объём финансирования проектов из федерального, областного, местных бюджетов, а также внебюджетных источников составит 905,8 млн рублей.

Ещё 9 проектов от Иркутской области уже готовы к участию во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах, который состоится в этом году. На конкурс представят общественные пространства в городах Алзамай, Саянск, Свирск, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Зима, Тулун, Усть-Кут, Шелехов.

Проголосовать за территорию, которая нуждается в благоустройстве по программе «Формирование комфортной городской среды», жители смогут с 26 апреля по 30 мая на специальном сайте http://za.gorodsreda.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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