Кто стоит за требованиями Европарламента отключить Россию от SWIFT?

Подобные громогласные резолюции Европарламента – это в чистом виде выстрел в воздух, так как решения этой организации являются рекомендательными, но не обязательными для отдельных стран Евросоюза. Сам факт появления проекта такой резолюции неудивителен: ещё год назад другая антироссийская резолюция Европарламента призывала Германию и Данию прекратить строительство «Северного потока-2», только на неё никто не обратил внимание.

Однако можно отметить, что именно направленные против России резолюции этой организации появляются сразу же после соответствующих заявлений в США. Ранее американский Конгресс включил в проект бюджета санкции против «Северного потока-2», и Европарламент тут же отреагировал соответствующей резолюцией. В итоге «Северный поток-2» успешно строится, а США испортили дипломатические отношения с Германией и Данией, и более того, даже чиновники из Брюсселя хотя на словах всё ещё лояльны США, но, похоже, что даже там понимают, что за эту лояльность Европе придётся дорого платить (а считать деньги в Европе умеют).

Что касается возможного отключения России от SWIFT, которое давно обсуждается в Конгрессе США, это уже было бы не косвенным, как в случае «Северного потока-2», а прямым ударом по суверенитету Евросоюза, так как SWIFT зарегистрирована в Брюсселе и ведёт свою деятельность по законодательству Бельгии и Евросоюза. Руководство самой SWIFT ещё с 2014 года заявляет, что не рассматривает вопрос об отключении российских банков от своей системы платежей. Ведь иначе ей придётся расторгать договоры с несколькими сотнями российских банков, а тут и до судебных процессов недалеко.

Даже если такое произойдёт, европейские суды в этом случае встанут на сторону российских банков, так как здесь будет заметен однозначный коммерческий ущерб российской стороне, причём нанесённый злонамеренно. Чтобы подстраховаться, уже сегодня внутри России отечественные банки предпочитают совершать платежи не через SWIFT, а через её российский аналог СПФС, созданный при поддержке Банка России. В Европе не могут не понимать негативных последствий для своего бизнеса.

Так что, выражаясь словами Остапа Бендера, администрации Байдена, а также «ястребам» из Конгресса и их европейским вассалам можно сказать: «Скучно, девочки!». Ведь в Европе и бизнес, и ответственные политики привыкли к бессмысленным резолюциям Европарламента, и не обратят на новую резолюцию внимание, как и на предыдущие.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»