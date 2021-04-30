Иркутянин получил срок за кражу телефона

За кражу мобильного телефона стоимостью 80 тысяч рублей иркутянин получил наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Суд установил, что в декабре 2020 года ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Иркутска находился в здании аэропорта. При прохождении предполетного досмотра он похитил из кармана сумки ранее ему незнакомого мужчины мобильный телефон iPhone 12 Pro стоимостью более 80 тыс. рублей. После чего сдал его в магазин сотовых телефонов, получив денежную сумму в размере 11 тыс. рублей.

В тот же день подсудимый был задержан сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале г. Иркутска при попытке следования в г. Новосибирск.

Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.