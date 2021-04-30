Новости

Иркутянин получил срок за кражу телефона

За кражу мобильного телефона стоимостью 80 тысяч рублей иркутянин  получил наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Суд установил, что в декабре 2020 года ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Иркутска находился в здании аэропорта. При прохождении предполетного досмотра он похитил из кармана сумки ранее ему незнакомого мужчины мобильный телефон iPhone 12 Pro стоимостью более 80 тыс. рублей. После чего сдал его в магазин сотовых телефонов, получив денежную сумму в размере 11 тыс. рублей.

В тот же день подсудимый был задержан сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале г. Иркутска при попытке следования в г. Новосибирск.

Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании