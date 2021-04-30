Число иркутских пользователей сервиса «Tele2 Книги» выросло в 8 раз

Рейтинг самых популярных книг возглавили зомби-апокалипсис Ричарда Матесона «Я – легенда» и хоррор Стивена Кинга «Оно», сообщает в пресс-службе компании.

С марта 2020 года Tele2 фиксировала резкий рост популярности цифровых сервисов среди своих абонентов. Иркутская область попала в тройку самых читающих регионов компании: количество посетителей сайта «Tele2 Книги» по итогам 2020 года увеличилось на 87%. Чаще на портал заходили только жители Ростова-на-Дону и Казани. Резкий приток пользователей был зафиксирован после введения режима самоизоляции на фоне пандемии. К концу апреля 2020 года число посетителей сайта «Tele2 Книги» по всей России выросло почти на 80% по сравнению с последними днями февраля.

Самыми популярными категориями в 2020 году стали «Фантастика», «Фэнтези», а также «Любовные романы». Чаще всего из бесплатных книг пользователи скачивали роман Ричарда Матесона «Я – легенда». В топе по востребованности – классика научной фантастики «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Среди самых читаемых книг также оказалась дилогия Марины Суржевской «Королевство Бездуш. Lastfata» – это городское фэнтези в популярном сейчас направлении «академий магии». Всплеск популярности хоррора совпал с началом режима самоизоляции: в пятерку самых читаемых книг попал роман Стивена Кинга «Оно» – культовый бестселлер о противостоянии клоуна-убийцы и группы друзей.

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