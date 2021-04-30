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Клуб Байкальские стратегии выступил против закона о просветительской деятельности

На странице в Фейсбук представители по пунктам разобрали нововведение властей.

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В частности, они обеспокоены обширным списком мероприятий, подпадающих под «просветительскую деятельность»: презентации, лектории; семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии; размещение или распространение информационно-печатной продукции, в том числе в сети.

– Очевидно, что следующим шагом будет появление в КоАП специальной нормы, устанавливающий санкции (как минимум штраф) за «нарушение порядка осуществления просветительской деятельности», – пишут представители клуба.

Участники клуба называют инициативу «неконституционной и крайне вредной» и просят выразить свое мнение на портале нормативно правовых актов. На данный момент «против» проголосовало более 13 тысяч человек и менее 60 «за». Срок обсуждения проекта постановления до 7 мая 2021.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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