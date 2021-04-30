Трудоспособное население Иркутской области составляет 48,8%

По данным Иркутскстата, в 2020 году численность рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше) в Иркутской области составила 1,152 млн человек. Это 48,8% от общей численности населения региона – 2,375 млн человек.

Уровень безработицы регионе составил 7,7%. Это больше, чем годом ранее, тогда в нашем регионе был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие – 6,6%.

В сельской местности безработица в 1,3 раза выше, чем среди городских жителей (9,8% против 7,3%).

Из тех, кто не имеет работы, ищет и готов приступить к ней, каждый пятый находится в возрасте до 25 лет, среди молодежи самый высокий уровень безработицы – 18,8%. Каждый шестой безработный в Иркутской области не имеет опыта трудовой деятельности. В текущем году отмечаются некоторые позитивные сдвиги. Наметилась тенденция к снижению безработицы: за первый квартал ее уровень составил 6,9%.

Половина жителей Приангарья (52%) учатся непрерывно, в течение всей жизни, 11% наших земляков освоили основные образовательные программы (общее, среднее, высшее образование), 29% получили дополнительное или профессиональное обучение на работе, каждый третий получал какие-либо знания самостоятельно.