РУСАЛ сообщает о новых назначениях

РУСАЛ сообщает, что Роман Андрюшин назначен заместителем генерального директора РУСАЛа по продажам в России, СНГ и Китае. Директором по сбыту и маркетингу станет Стив Ходжсон.

В новой должности Роман Андрюшин будет отвечать за такие приоритетные направления РУСАЛа, как развитие и стимулирование спроса на внутреннем рынке и в Китае, создание и внедрение инновационных продуктов производства РУСАЛа, а также за взаимодействие с ключевыми торговыми партнерами. Назначение призвано усилить присутствие компании в этих сегментах и регионах, а также придать новый импульс развитию системы продаж РУСАЛа на ключевых рынках.

Роман Андрюшин работает в РУСАЛе с 2000 года. Начав свою карьеру на предприятиях Даунстрима, в 2007 году был назначен финансовым и операционным директором торговой структуры компании (RUSAL Marketing GmbH). С 2014 по 2018 годы он успешно выполнял задачи развития спроса и продаж в качестве директора по сбыту на рынках России и стран СНГ. С 2018 года по настоящее время возглавлял дирекцию РУСАЛа по сбыту и маркетингу.

Стив Ходжсон будет отвечать за коммерческую деятельность в части продаж алюминия на рынках Европы, Азии и Америки. Стив Ходжсон пришел в РУСАЛ в 2002 году. С 2002 по 2004 год он занимал должность директора по сбыту. С 2004 по март 2006 года был директором глиноземного дивизиона. С 2006 по 2007 год был главой представительства РУСАЛа в Австралии. С 2010 по 2012 год работал директором международных продаж, с 2012 по 2018 год – директором по сбыту и маркетингу.

«Развитие потребления алюминия и наших продаж в России и Китае традиционно являются стратегическими направлениями для компании. Назначение Романа Андрюшина в условиях высококонкурентной и быстроменяющейся рыночной среды должно вывести на новый уровень наши усилия по развитию спроса в Восточной Азии, России и СНГ, а также серьезно улучшить взаимодействие с нашими потребителями на внутреннем рынке. Кроме того, огромный опыт Романа будет способствовать развитию долгосрочных отношений с ключевыми партнёрами в этих регионах, – сказал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – Я также приветствую решение Стива Ходжсона снова присоединиться к команде РУСАЛа. Его стратегическое видение процессов и глубокое знание отрасли будут способствовать успешной реализации проектов компании. Стив продолжит развивать продажи алюминия с низким углеродным следом под брендом ALLOW».