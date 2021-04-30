Количество экспортных отправлений Почтой России выросло на 28%

За первый квартал 2021 года Почта России доставила 1,2 млн таких отправлений, сообщают в пресс-службе организации.

Из них почти половину составляют посылки малых и средних предпринимателей. Среди самых популярных экспортных направлений: США – 32,6%, Германия – 8,2%, Великобритания – 5,7%, и Украина – 5%.

Сегодня на Почту России приходится свыше 90% в несырьевом экспорте среди отправлений логистическими компаниями. Значительная часть экспортеров – это малый и средний бизнес (МСП), например, русские промыслы, молодые «мейкеры» из российских регионов, производители украшений, одежды и обуви. Количество МСП в экспорте Почты с каждым годом растет. По итогам первого квартала 2021 года доля МСП составила 48% от общего числа экспортных отправлений. Количество малых и средних предпринимателей увеличилось на 27% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

В 2020 году Почта России предоставила экспортерам возможность подтверждать нулевую ставку НДС через личный кабинет на сайте Почты. В Берлине открылся первый в Европе фулфилмент-центр Почты, в котором могут храниться и комплектоваться товары российских экспортеров. В 2020 году Почта России подписала с Почтой Армении соглашение о снижении тарифов на доставку в три раза. А в первом квартале 2021 году Почта запустила крупнейшую в России сеть drop-off пунктов для приема отправлений от продавцов и интернет-магазинов.