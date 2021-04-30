В Усолье-Сибирском создадут производство товаров новой и передовой химии

Развитие предприятия обсудили на Стратегической сессии Корпорации развития Иркутской области.

«Усолье-Сибирское имеет большой потенциал для развития. Компетенции в области химии сохранились, и в том числе на их основе город может стать центром химической промышленности. В Усолье уже работают сильные предприятия, которые могут развиваться и которые могут стать основой для дальнейшего экономического развития», – отметила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Эксперты сделали акцент на новые и перспективные направления, на поиск продуктов, потребность в которых будет расти.

Были проанализированы возможности разных индустрий. Среди преимуществ региона участники подчеркнули доступ к Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожным магистралям, близость к рынкам АТР, наличие широкой сырьевой базы и высокой энергетической обеспеченности региона.

Одним из приоритетных направлений специализации производств эксперты определили «Фармацевтическую, медицинскую и косметологическую химии».

Но его реализация требует создания ряда условий, среди которых промышленно-технологическая и логистическая инфраструктура – лабораторные мощности, реакторы и пр.; а также «мягкая инфраструктура», меры поддержки и льготы, институты – снижение тарифов на утилизацию, упрощение условий сертификации и регистрации и пр.

По направлению «Малая и среднетоннажная «зеленая» химия и биотехнологии» был сделан акцент на важности выстраивания производства в Усолье-Сибирское исключительно на основе местного сырья. Доступна его широкая линейка – лес; отходы лесопереработки, лесопиления и других технологических производств; газ и уголь; соль; фтороводород – для создания компонентов для нефте- и газосервиса, полимеров для специальных стройматериалов и других возможных продуктов.

Возможными для создания в Центре по направлению «Химия возобновляемого и ископаемого сырья» были определены продукты промежуточного потребления: кварцевое стекло для гособоронзаказа, компоненты для микроэлектроники, ацетилен для получения поливинилового спирта, синтез-газ для метанола и др.; участники подчеркнули, что ключевым является выбор рынков сбыта и условий производства.