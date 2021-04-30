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В Иркутской области детские лагеря начнут работу 1 июня

Особое внимание уделят отдыху, оздоровлению и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщают в областной администрации.

– В оздоровительном лагере «Мандархан», расположенном на побережье озера Байкал, во исполнение поручений Президента Российской Федерации будет организовано две смены для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Впервые состоятся инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Надежда» в Братске, – сказал Игорь Кобзев.  

Глава региона отметил, что в связи с пандемией были продлены на этот год 53 контракта на организацию отдыха и оздоровления более 8,5 тысяч детей. Еще ожидается заключение 95 контрактов на отдых для 11 тыс. 450 человек. 

Будет использован потенциал организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта по месту жительства. Всего будут организованы мероприятия для 148 тыс. 269 ребят.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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