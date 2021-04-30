Доходы россиян упали на 3,6%

Разворот доходов к росту ожидается с II квартала – год назад в этот период они рухнули больше всего, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (показывают, что у населения остается после уплаты обязательных взносов и платежей с поправкой на инфляцию), по оценке, в первом квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года, сообщил Росстат в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении в стране.

Статслужба пересмотрела данные о снижении реальных располагаемых доходов в 2020 году до 3% (ранее сообщалось о падении на 3,5%). Улучшение оценки по доходам связано в том числе с пересмотром вверх оборота розничной торговли за 2020 год – иными словами, потребительских расходов (доходы рассчитываются балансовым методом, исходя из расходов и сбережений). В результате отставание показателя от 2013 года (последнего года устойчивого роста доходов населения) по итогам 2020 года сократилось с 10,6 до 10,1%.

Уточнена и квартальная динамика по 2020 году: так, провал реальных располагаемых доходов во втором квартале (на пике пандемического кризиса) теперь оценивается в 7,5% (ранее – 7,9%), а снижение в четвертом квартале – в 0,9% (ранее – 1,7%).

Денежные доходы на душу населения в номинальном выражении (без поправки на инфляцию и обязательные платежи) в первом квартале 2021 года выросли на 3%, до 32,6 тыс. руб., а общий объем денежных доходов за квартал составил 14,3 трлн руб.