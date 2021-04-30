Из бюджета Иркутской области при получении субсидии ЖКХ похитили 80 млн рублей

На протяжении двух лет руководитель одного из предприятий коммунального комплекса предоставлял ложные сведения о расходах организации, сообщают в ГУ МВД России.

– Это позволило ему незаконно получить субсидию в сумме свыше 80 миллионов рублей, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник установлен, его заключили под домашний арест.

– По месту жительства и работы фигуранта, а также иных лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности, проведено 13 обысков. Обнаружены документы, печати, компьютерная техника, средства мобильной связи, черновые записи, имеющие доказательственное значение, – добавила Ирина Волк.