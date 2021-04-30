Каждый пятый житель Иркутска стесняется ходить в туалет на работе

По данным анонимного онлайн-опроса, который провёл исследовательский центр Зарплаты.ру, 21% респондентов испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня.

При этом 18% опрошенных предпочитают перетерпеть позыв, 27% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату, 8% никогда не ходят в туалет на работе. Женщины более стыдливы, чем мужчины – 63% против 37% соответственно.

Отвечая на вопрос о наличии комфортного санузла в офисе или на рабочем месте, лишь 14% иркутских сотрудников оказались удовлетворены созданными работодателями условиями.

Так, 27% респондентов отметили, что кабинок в санузле недостаточно или они постоянно заняты, 31% пожаловались на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, 16% отметили невозможность закрыть в туалете дверь. О том, что их смущает грязь и неприятный запах рассказали 13% опрошенных, 5% признались, что им приходится ходить в соседнее здание или корпус, а 4% вообще не имеют туалета на рабочем месте.

Кроме того, 7% респондентов рассказали, что работодатели следят за отлучками сотрудников, устанавливая лимит на количество посещений туалета и угрожая дисциплинарными взысканиями и штрафами.

Такие действия имеют неправомерный характер – по Трудовому кодексу работодатель обязан обеспечить работнику должные условия для удовлетворения бытовых нужд, напоминает Роструд. В то же время по закону компании имеют право устанавливать системы учета рабочего времени на входе в санузел, однако проведенные в туалете минуты не могут учитываться при подсчете отработанного времени.