Высокоскоростной интернет от МТС появился в Чунском районе

Компания установила оборудование в поселке Сосновка и Таргиз. Суммарно там проживает около 850 человек, пишет на своей странице в Инстаграм директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.
– А на этой неделе запустили сеть «четвертого поколения» в поселке Тулюшка в Куйтунском районе. Там сейчас проживает около 1200 человек, – пишет Владислав.
Теперь селяне на высоких скоростях смогут:
- Веселее проводить досуг: обмениваться тяжелыми мультимедиа, играть в онлайн-игры, смотреть любимые сериалы,
- Решать насущные вопросы: пользоваться такими сервисами видеосвязи, как телемедицина, госуслуги, обучающие программы,
- Смотреть лайфхаки для садоводов и огородников.