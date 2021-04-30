Новости

Высокоскоростной интернет от МТС появился в Чунском районе

Компания установила оборудование в поселке Сосновка и Таргиз. Суммарно там проживает около 850 человек, пишет на своей странице в Инстаграм директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

– А на этой неделе запустили сеть «четвертого поколения» в поселке Тулюшка в Куйтунском районе. Там сейчас проживает около 1200 человек, – пишет Владислав.

Теперь селяне на высоких скоростях смогут:

  • Веселее проводить досуг: обмениваться тяжелыми мультимедиа, играть в онлайн-игры, смотреть любимые сериалы,
  • Решать насущные вопросы: пользоваться такими сервисами видеосвязи, как телемедицина, госуслуги, обучающие программы,
  • Смотреть лайфхаки для садоводов и огородников.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании