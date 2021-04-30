Высокоскоростной интернет от МТС появился в Чунском районе

Компания установила оборудование в поселке Сосновка и Таргиз. Суммарно там проживает около 850 человек, пишет на своей странице в Инстаграм директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

– А на этой неделе запустили сеть «четвертого поколения» в поселке Тулюшка в Куйтунском районе. Там сейчас проживает около 1200 человек, – пишет Владислав.

Теперь селяне на высоких скоростях смогут: