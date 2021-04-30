Дамбу в Нижнеудинске введут в эксплуатацию в этом году

Инженерная защита от затопления водами реки Уда в Нижнеудинске готова на 70%. Об этом заявили на совещании под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Участие в мероприятии в режиме видеоконференции принял заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

– Работы в Нижнеудинске идут отлично. В сутки в тело дамбы кладут до 5 тысяч кубов грунта, это великолепный результат, особенно для весны, – подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

Протяжённость инженерной защиты в Нижнеудинске составляет 17 километров, высота – 4,5 метра. На объекте работают 60 единиц техники, в их числе 36 грузовиков, 10 экскаваторов, 4 бульдозера и другая спецтехника.

В настоящий момент в Иркутской области возводят 11 гидротехнических сооружений. Из них 4 объекта планируется ввести в этом году: это инженерные защиты в Тулуне, Нижнеудинске, посёлке Алыгджер, Нижнеудинского района, и берегоукрепление в посёлке Соляная, Тайшетского района.

– Объекты, сдача которых запланирована на этот год, должны быть сданы в срок. Других вариантов нет. Это позволит снять режим чрезвычайной ситуации в пострадавших территориях, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.