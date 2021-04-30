Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил условия программы лояльности по «Универсальной карте»

1 мая 2021 года АТБ обновил условия программы лояльности для владельцев «Универсальной карты», расширив перечень покупок с кэшбэком до 10% годовых по категориям «Семья» и «Развлечения». «Что такое майские праздники? Это долгожданные весенние каникулы, когда мы отвлекаемся от будничной суеты и проводим максимально много времени с семьей и друзьями. Мы хотим, чтобы отдых наших клиентов был не только активным и интересным, а также еще и выгодным. АТБ увеличил перечень бонусных операций с повышенным кэшбэком до 10 % годовых для всех владельцев «Универсальной карты». Планируйте свой отдых, выбирая «Любимую категорию», и получайте бонусы за поход в кино театр, отдых на природе, шопинг и многое другое. Важно отметить, что это не сезонная и не разовая акция, поэтому те, кто еще не успел оформить карту, могут сделать это обратившись в офис банка, оставив заявку на сайте или по телефону. Бонусные операции с повышенным кэшбэком будут действовать для постоянных и новых клиентов», - рассказал директор департамента развития кредитных и карточных продуктов Сергей Конев.

Категории «Семья»

Добавлены следующие операции с МСС:

5611 - Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для мальчиков;

5621 – Готовая женская одежда;

5651 - Одежда для всей семьи;

5691 - Магазины мужской и женской одежды;

5699 – Различные магазины одежды и аксессуаров.

Также банк добавил держателям «Универсальной карты» категорию с МСС 8211 для оплаты начальной и средней школы.

Категория «Развлечения»

Добавлены следующие операции с МСС:

5971 - Галереи и художественные посредники;

7991 - Туристические достопримечательности и выставки;

7996 - Парки аттракционов, карнавалы, цирки;

7997 - Клубы – загородные клубы, членство (отдых, спорт), частные поля для гольфа;

7998 - Аквариумы, дельфинарии, зоопарки и морские парки;

7999 - Услуги отдыха - нигде более не классифицированные.

Выбрать или изменить любимую категорию можно следующими способами: оформите заявление в офисе банка, по ссылке Моя любимая категория или оформите заявления по номеру горячей линии банка - 8-800-775-88-88 (Звонок по России бесплатный).

Новые правила программы лояльности доступны по ссылке.